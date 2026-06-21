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Петима души са убити при украинска атака с дронове, запален е и нефтен терминал

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Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

Петима души са убити при украинска атака с дронове. Четирима от тях, както и още 28 ранени, са по време на атаката срещу контролирания от Русия полуостров Крим. Това е съобщил ръководителят на назначените от Москва власти на окупирания полуостров Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс.

Властите в руския Краснодарски край пък съобщиха, че при украинска въздушна атака с дронове е загинал един човек на пътнически ферибот, а в нефтен терминал е възникнал пожар, предаде БТА.

Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от руския Краснодарски край, временно е преустановила работа, казаха още властите в Русия.

Преди ден руските сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че са предотвратили атака с дронове срещу петролна рафинерия в Тюменска област в Западен Сибир.

Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

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