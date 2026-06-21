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В Крим спряха продажбата на бензин за населението, зареждат само държавни служби

Тони Маскръчка

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Криза за бензин в Крим. СНИМКА: Pixabay

В Крим спряха продажбата на бензин за населението. Първо това стана в Севастопол, като зареждането с гориво се извършва изключително за превозни средства на „оперативни служби" - държавни органи, осигуряващи жизненоважните функции и сигурността на региона. Това заяви в социалните мрежи днес руският губернатор на Севастопол Михаил Розвожаев.

Той твърди, че доставките на гориво за града са „забавени". В тази връзка руските местни власти обявиха спиране на продажбите на гориво чрез QR кодове на бензиностанциите. По-късно стана ясно, че кримските бензиностанции напълно са спрели продажбата на гориво както за плащания в брой, така и за безкасови плащания, както и за купони за физически и юридически лица, съобщи кримският губернатор Сергей Аксьонов. Според него горивото вече ще се продава само на „държавни служби".

Криза за бензин в Крим. СНИМКА: Pixabay

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