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Пиян нахлу в детски лагер в Русия, рани 13 непълнолетни

Тони Маскръчка

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Пиян мъж нахлул в детски лагер в руския град Тува и е ранил 13 непълнолетни, съобщи руската информационна агенция ТАСС. Мъжът е нахлул в детския лагер „Орльонок" на езерото Чагитай. В сградата е имало 30 души. 25-годишният нападател е ранил 13 деца, чупил е и мебели. 

Той е бил задържан от служители на лагера и предаден на пристигналата полиция. Медици са прегледали пострадалите деца и са им оказали необходимата помощ. Следователите са образували наказателно дело по член 213 от руския Наказателен кодекс (хулиганство) . Следственият комитет ще оцени действията и бездействията на длъжностните лица, отговорни за сигурността на лагера.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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