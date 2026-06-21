Пиян нахлу в детски лагер в Русия, рани 13 непълнолетни

Пиян мъж нахлул в детски лагер в руския град Тува и е ранил 13 непълнолетни, съобщи руската информационна агенция ТАСС. Мъжът е нахлул в детския лагер „Орльонок" на езерото Чагитай. В сградата е имало 30 души. 25-годишният нападател е ранил 13 деца, чупил е и мебели.

Той е бил задържан от служители на лагера и предаден на пристигналата полиция. Медици са прегледали пострадалите деца и са им оказали необходимата помощ. Следователите са образували наказателно дело по член 213 от руския Наказателен кодекс (хулиганство) . Следственият комитет ще оцени действията и бездействията на длъжностните лица, отговорни за сигурността на лагера.