Спряха фериботите през Керченския проток

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Фериботното обслужване през Керченския проток е преустановено от 21 юни, съобщи информационната агенция на Русия ТАСС, като се позова на щаба за реагиране при извънредни ситуации в Кубан. „От 21 юни фериботните услуги през Керченския проток временно ще преустановят дейността си", се казва в изявлението.

Поради забраната за преминаване на тежкотоварни превозни средства през Кримския мост, шофьорите трябва да изберат алтернативен сухопътен маршрут – магистрала Р-280, която преминава през Ростов на Дон, Таганрог, Мариупол, Мелитопол и Симферопол.

По-рано оперативният щаб съобщи, че в нощта на 21 юни, в резултат на атака на украински дронове срещу ферибота „Панагия" в област Темрюк, един човек е загинал, а друг е ранен.