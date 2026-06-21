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14 души са ранени при нощен пожар в хотел в Хамбург

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Пожар. Снимката е илюстративна

14 души са пострадали при пожар през нощта в хотел в немския град Хамбург, предаде БТА по информация на ДПА. Един от тях е тежко ранен, а още 13 души са получили леки наранявания.

По първоначални данни огънят е възникнал в избените помещения на хотела, заплашвайки да се разпространи към по-високите етажи.

Противопожарните служби са използвали стълби, за да евакуират отвън гостите на хотела, които не са могли да напуснат сградата без чужда помощ поради гъстия дим.

Около 160 огнеборци са били изпратени на място, за да се справят с пожара.

Германската полиция провежда разследване, за да установи причината за пожара. тепърва ще се прави оглед и описване на нанесените щети.

На 4 юни пък при пожар в хотел в Делхи загинаха 21 души, 12 от които са били чуждестранни граждани.

Пожар. Снимката е илюстративна

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