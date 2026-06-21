Украйна прихвана 96 руски дрона през нощта, но атаките продължават

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Украинските военновъздушни сили заявиха, че от снощи до тази сутрин са прехванали 96 руски дрона, а руските атаки продължават, предаде БТА по информация на Укринформ.

От 18:00 ч. в събота руската армия е атакувала Украйна с 2 балистични ракети „Искандер" М/С-400, 2 балистични ракети „Кинжал", 105 дрона тип „Шахед", „Италмас" и други.

В отблъскването на атаката участват украинската военна авиация, противоракетните сили, подразделенията за радиоелектронна война и за дронове, както и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.

По предварителни данни към 9:00 ч. тази сутрин над северната, южната, източната и централната част на Украйна са били прехванати общо 96 руски дрона. Регистрирани са удари с балистични ракети, както и с шест бойни дрона. В момента се извършва допълнителна проверка на информацията за 2 балистични ракети, изстреляни от въздуха.

Руската атака все още не е приключила и в украинското въздушно пространство има още руски дронове, предупреждават военновъздушните сили.

В събота при руска атака срещу Полтавска област са загинали двама души и 14 са били ранени. Сред пострадалите има и деца.

Ръководителят на областната военна администрация на Сумска област Олег Григоров написа в Телеграм, че тази сутрин при руски удар по населено място са били ранени 6 души.

Най-малко двама души са пострадали и при руски удари в Донецка област.

Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа съобщи в Телеграм, че при руски атаки с авиационни бомби, дронове и артилерия през изминалата нощ е била убита 70-годишна жена и най-малко 9 души са били ранени. Има щети по жилищни блокове и къщи.