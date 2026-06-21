Екоактивистка, спасила хиляди морски костенурки, загина при израелски удар в Ливан

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Повече от 25 години Халил посвещава живота си на защитата на застрашените морски костенурки

Избягала от ливанската гражданска война, но се върнала години по-късно и решила да остане заради костенурките

Ливанската природозащитничка Мона Халил, чиято работа помогна част от крайбрежието в Южен Ливан да се превърне в едно от най-важните места за гнездене на застрашени морски костенурки в източното Средиземноморие, почина, след като беше ранена при израелски удар.

76-годишната Халил е била ранена, когато домът ѝ на плажа Мансури, близо до южния град Tyre, е бил ударен по време на израелски атаки в Южен Ливан преди две седмици.

Тя е починала в петък след няколко дни в болница, съобщиха от местна екологична организация.

Смъртта ѝ идва на фона на засилени израелски въздушни удари в Южен Ливан, което поражда опасения от нова ескалация на насилието въпреки дипломатическите усилия за запазване на крехкия мир в региона.

„Тя беше изключително отдаден защитник на природата", каза пред Би Би Си Хишам Юнес - основател и председател на организацията Green Southerners.

„Говореше за плажа така, сякаш е жив човек. Връзката ѝ със залеза, с водата и с костенурките... тя беше напълно посветена на опазването на природата и на самия дух на тази кауза."

Повече от 25 години Халил посвещава живота си на защитата на застрашените морски костенурки карета и зелените морски костенурки, които снасят яйца по южното крайбрежие на Ливан.

Работата ѝ започва след съдбовна среща с костенурка, снасяща яйца на плажа Мансури през 1999 г.

Като бежанка от ливанската гражданска война, Халил живеела в Нидерландия, но се върнала да посети семейната си къща край морето.

Една вечер на плажа тя видяла зелена морска костенурка, която снася яйца.

След като научила, че популациите на морските костенурки в Ливан са застрашени, тя решила да посвети живота си на тяхната защита и по-късно окончателно се върнала в страната.

Година по-късно, през 2000 г., тя помага за създаването на Orange House Project — инициатива за екотуризъм и природозащита с изглед към плажа Мансури.

Проектът започва като малка къща за гости и постепенно се превръща в център за екологично образование, защита на дивата природа и морски изследвания. Привлича доброволци и посетители от целия свят.

Халил прекарва десетилетия в наблюдение на местата за гнездене, документиране на морския живот и кампании срещу презастрояването на крайбрежието, замърсяването и разрушителните риболовни практики.

Усилията ѝ помагат части от крайбрежието да получат защитен статут и повишават общественото внимание към заплахите за морските екосистеми в Ливан.

Приятели и колеги казват, че тя е останала отдадена на каузата си въпреки годините на конфликти в Южен Ливан.

Домът й един път е ударен през 2006 г. по време на войната между Израел и "Хизбура". Тогава тя отказва да напусне плажа, за който се бори толкова години.

„Мона се беше барикадирала в дома си, не приемаше посетители и вярваше, че е в безопасност, защото е цивилен човек", каза пред местни медии природозащитничката и нейна приятелка Маха Джумаа.

Според Джумаа решението ѝ да остане било напълно в духа на характера ѝ.

„Тя категорично отказваше да напусне дома си, което е типично за нея и решителността й", разказа още приятелката й.

Екологични организации заявиха, че наследството на Халил ще продължи чрез природозащитното движение, което е помогнала да бъде изградено, както и чрез поколенията морски костенурки, които продължават да се връщат към бреговете на Ливан.