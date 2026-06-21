Британски министър: Не смятам, че премиерът Киър Стармър ще подаде оставка

"Няма причина да смятам, че премиерът Киър Стармър планира да подаде оставка утре. Няма причина да вярвам, че е истина. Виждам много спекулации. Днес, както всеки друг ден, в който познавам Киър, той е там и работи усилено. В същото време той се опитва да създаде пространство, където да може да мисли и да разсъждава върху политическите реалности и предизвикателства, както и върху възможностите, които са пред нас." Това е казал британският министър на бизнеса и търговията Питър Кайл, предаде БТА по информация на Ройтерс. Кайл е дал интервю за телевизия „Скай Нюз" и обяснил, че в петък е провел откровен разговор със Стармър. Отказал е да навлезе в подробности за съдържанието на разговора, но посочил, че е бил дълъг и че „нито веднъж... премиерът не е питал за личен интерес. Винаги е ставало въпрос за страната

Британският вестник „Обзървър" по-рано съобщи, че се очаква Стармър да подаде оставка в понеделник и е определил график за напускането си. Източник от правителството обаче е посочил, че премиерът продължава да бъде фокусиран върху „работата си по управлението".

За бъдещото оставане на поста на британския премиер се заговори усилено в петък, когато водещият му съперник в Лейбъристката партията Анди Бърнам спечели място в парламента, а това би му позволило да заяви официална кандидатура за партиен лидер.

В публикацията на в. „Обзървър" се казва, че Стармър е обсъждал въпроса със „съпругата си в провинциалната си резиденция в Чекърс". Висши представители на лейбъристите очакват изявление за бъдещето му още в понеделник.