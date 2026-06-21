Пореден протест в Тирана срещу строителство, свързвано със зетя на Тръмп

Пореден протест се проведе в събота вечерта в албанската столица Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието, свързан със зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, предаде Асошиейтед прес. Проектът среща все по-голяма съпротива от природозащитници и предизвика ежедневни протести в столицата Тирана, допълва БТА.

Демонстранти скандираха „Рама, махай се!", и настояваха за оставката на премиера Еди Рама. Албански мигранти от чужбина също се включиха в снощния протест, който бе 21-ви поред. Протестите, наричани „фламинго революция" се провеждат всяка вечер от 31 май насам основно в Тирана, но и в други албански градове.

Хиляди хора изразяват недоволството си от проекта за луксозен курорт в района на Звърнец (окръг Вльора), който според албански медии е воден от инвестиционната компания „Афинити Партнърс" (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Звърнец се намира в близост до лагуната Нарта, част от защитената зона Вьоса – Нарта, която е хабитат на фламинги, тюлени и морски костенурки. Фламингото се превърна в символ на демонстрациите, което доведе до определянето им от албански и световни медии като „фламинго революция". Къшнър планира да развие и намиращия се срещу Звърнец остров Сазан.

Протестиращите искат отмяна на проекта заради възможните му вреди върху околната среда, отмяна на законови изменения, свързани със защитени зони, с културно наследство и с предоставянето на статут на стратегически инвеститори. Настояват за оставката на премиера Еди Рама и отстраняване на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна Демократическа партия заради подкрепата му за проекта. Специалната антикорупционна структура на Албания СПАК (SPAK) провежда разследване на договорите за продажба на земята, където се планира да бъде осъществен проектът.

Рама неколкократно защити проекта за около 4 млрд. евро инвестиции и определи протестите като „опит за хибридна война срещу Албания", водена от Иран.