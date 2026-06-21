Сенатор от левицата и десният човек на Тръмп са на балотаж на президентските избори в Колумбия

Сенатор от левицата се изправя срещу десния човек на Тръмп на втория тур от президентските избори в Колумбия.

Около 41 избирателите там гласуват днес, за да решат дали ляв политик или дясноориентиран адвокат ще наследи сегашния президент Густаво Петро, предаде БТА по информация на ДПА. До балотажа стигнаха сенаторът от левицата Иван Сепеда от управляващия Исторически съюз "Колумбия може" и кандидата от десницата Абелардо де ла Есприеля от движението „Защитници на родината".

В навечерието на гласуването имаше няколко нападения, в които загинаха или бяха ранени цивилни граждани, войници и полицаи. Вашингтон следи отблизо изборите, а президентът Доналд Тръмп публично подкрепи Де ла Есприела. Краят на изборния ден ще бъде обявен в 16 ч. местно време, което е полунощ българско.