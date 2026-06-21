ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина хърватска журналистка и писателка, превежда...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23083511 www.24chasa.bg

Ливан, продажбите на петрол и размразяване на активите са в центъра на преговорите Иран-САЩ в Швейцария

1020
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс вече е в Швейцария за старта на преговорите с Иран. СНИМКА: Ройтерс

Ситуацията в Ливан ще бъде основната тема на преговорите със САЩ в Швейцария, планирани за днес, предаде БТА по информация на Франс прес. Израелската армия извършва почти ежедневни удари в Ливан срещу подкрепяната от Техеран "Хизбула".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс вече е в Швейцария за старта на преговорите с Иран. Той пристигна тази сутрин, след като разговорите, насрочени за отминалия петък бяха отменени в последния момент.

„Ционисткият режим (Израел, бел. аг.) продължава да нарушава ангажиментите си в Ливан. Този въпрос ще бъде основната тема на днешните дискусии", каза говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багай.

Рзмразяването на активите на Иран и продажбите на петрол също са сред темите, които се очаква да бъдат разгледани, е добавил говорителят във видео, излъчено от официалната иранска информационна агенция ИРНА.

Ормузкият проток остава затворен и Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция не са издали разрешение за преминаване на кораби до второ нареждане, е обявил ирански военен представител.

САЩ и Иран се бяха споразумели за 60-дневно прекратяване на огъня за преговори по мирното споразумение, но Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви вчера затваряне на Ормузкия проток в отговор на израелските удари в Ливан, въпреки че американските военни заявиха, че търговските кораби все още могат да преминават.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс вече е в Швейцария за старта на преговорите с Иран. СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)