Иран няма да се откаже от обогатяването на уран

"Ние можем да заявим писмено, че нямаме намерение да произведем атомна бомба", подчерта Пезешкиан

Иран не се стреми към създаване на атомна бомба, но няма да се откаже от обогатяване на уран за граждански цели. Това е заявил за пореден път президентът на Иран Масуд Пезешкиан, предаде Франс прес.

Това предупреждение дойде малко преди днес следобед в Швейцария да започнат преговори между Иран и САЩ с посредничеството на Катар и Пакистан, съобщава БТА. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс вече е в Швейцария за старта на преговорите с Иран. Той пристигна тази сутрин, след като разговорите, насрочени за отминалия петък бяха отменени в последния момент.

Ванс и иранските лидери ще преговарят за ограничаване на ядрената програма на Техеран и ще опитат да укрепят крехкото временно споразумение между двете страни

"Ние можем да заявим писмено, че нямаме намерение да произведем атомна бомба", подчерта Пезешкиан и добави, че Иран винаги е повтарял това. "Но ние няма да се откажем от нашето право на обогатяване на уран", допълни той.

Една от основните претенции на САЩ към Иран е именно обогатяването на уран и ядрената програма на страната. През лятото на 2025 г. САЩ дори нанесе удари по ядрени обекти в Иран. Основните удари бяха по ядрения обект "Фордо" - завод дълбоко под земята за обогатяване на Иран. Тогава САЩ удариха и град Натанз, който се счита за център на ядрената програма на страната.