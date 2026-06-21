Ванс не отговори на въпрос за Нетаняху преди преговорите с Иран

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отказа да отговаря на въпроси преди началото на преговорите с Иран в Швейцария, съобщи Си Ен Ен.

Ванс не направи официално изявление, но благодари на пакистанската делегация за присъствието ѝ в курорта Бургенщок, близо до Люцерн, и не отговори, когато журналист го попита какво е посланието му към израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Администрацията на Доналд Тръмп изразява все по-голямо недоволство от продължаващата кампания на Израел в Ливан, като предупреждава, че ескалиращите военни удари между Израел и „Хизбула" подкопават крехките преговори за примирие с Техеран.

Вчера Ванс заяви пред „Фокс Нюз", че САЩ и Израел може да имат „разногласия относно начина на постигане" на целите, свързани с прекратяването на насилието в Иран.

Това стана, след като той настоя, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „единственият държавен глава в целия свят, който в този момент изразява съчувствие към нацията на Израел".

Освен това той предупреди, че „ако бях в кабинета на израелското правителство, може би нямаше да атакувам единствения мощен съюзник, който ми е останал в целия свят".

Ванс пристигна в Швейцария тази сутрин, след като преговорите, насрочени за миналия петък, пропаднаха.

Двете страни стигнаха до крехко временно мирно споразумение в началото на миналата седмица, а в петък Ванс трябваше да пристигне в швейцарския курорт Бургенщок за преговори, но отмени пътуването в последния момент заради "логистични затруднения".

Временното споразумение е за 60 дни, през които преговаращите трябва да уточнят детайлите.

Още в първите дни обаче имаше усложнения, след като Израел и "Хизбула" си размениха интензивни удари, а по-късно иранците съобщиха, че пак са затворили Ормузкия проток. Протокът е една от най-важните части на споразумението, защото през него преминава една пета от световния петрол и природен газ.