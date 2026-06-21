Жега връхлетя Великобритания, Франция забрани алкохол на обществени места

Жега връхлетя Великобритания, а на места във Франция е забранена употребата на алкохол на обществени места. Горещата вълна обхвана Острова и в много райони там са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за юни температури, предаде БТА по информация на Пи Ей мидия и ДПА.

Предупрежденията на Британската национална метеорологична служба са, че има все по-голяма вероятност следващата седмица на места температурата да надхвърли рекордните за юни 35,6 градуса по Целзий, които са били измерени през 1976 г. в Саутхемптън.

И континентална Европа се задъхва от горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид – 39 градуса по Целзий.

Във Франция днес живакът може да удари 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са поставени в състояние на готовност за борба с горски пожари. Освен това френските власти наложиха ограничения за консумацията на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито бяха отменени.