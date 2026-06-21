Санторини без круизни кораби: Масов протест блокира туристическия сектор

Безпрецедентна ситуация разтърси туристическия сектор на Санторини в разгара на летния сезон. Собствениците и операторите на туристически автобуси на острова обявиха пълна стачка на 22 юни в знак на протест срещу новото правило „70-30", въведено от Общинския пристанищен фонд за управление на круизните кораби.

В основата на конфликта е новата схема, според която 70% от пътниците на круизните кораби трябва да слизат на старото пристанище на Фира, а едва 30% на пристанище Атиниос, откъдето тръгват организираните туристически обиколки с автобуси.

Според пристанищните власти мярката цели по-добро управление на туристическите потоци и намаляване на натоварването по пътищата. Представителите на транспортния сектор обаче предупреждават, че тя ще доведе до сериозни проблеми в организацията на екскурзиите, допълнително натоварване на лифта във Фира и затруднения при обслужването на посетителите.

Особено тревожен е фактът, че кризата избухва в пика на туристическия сезон, когато Санторини е сред най-търсените круизни дестинации в света. Представители на местния бизнес предупреждават, че подобни сътресения могат да навредят на международния имидж на острова и да повлияят на бъдещите решения на круизните компании.

Професионалните организации настояват за незабавно преразглеждане на мярката, временното ѝ спиране и започване на открит диалог между местната власт, пристанищните власти, круизните компании и транспортните оператори.

Стачката на автобусните превозвачи изпрати ясно послание към институциите, а фактът, че доведе до пълна отмяна на всички планирани круизни посещения за деня, показва колко сериозен е конфликтът и колко спешно е намирането на решение.