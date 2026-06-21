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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23083738 www.24chasa.bg

Украйна плени внука на Леонид Брежнев

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Антон Милаев Кадър: Екс/IAPonomarenko

Правнукът на бившия генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз Леонид Брежнев, 45-годишният Антон Милаев, е заловен в Украйна, съобщи Би Би Си. 

Брежнев е украинец по рождение, роден е в Камянске. Той вкарва и Крим в състава на Украинска съветска социалистическа република. 

Новината за пленения внук на Брежнев първо беше съобщена в руския телеграм канал "База", а по-късно препубликувана от съветника на украинския министър на отбраната и доброволец Сергий Стерненко.

Информацията е потвърдена от редакцията на Би Би Си в Украйна от източник на военната разузнавателна служба на Министерството на отбраната на Украйна. Това е ведомството, което се занимава с въпросите на военнопленниците. 

Милаев е внук на дъщерята на Брежнев - Галина и руския цирков артист Евгений Милаев. Двамата се развеждат през 1961 г. и след това тя има още два брака - с Игор Кио и Юрий Чурбанов. 

Миналата есен Милаев отиде на война срещу Украйна като сапьор, а през ноември спрял да се свързва с роднините си.

Последната публикация на страницата му във Вконтакте (б.р. - руската социална мрежка, подобна на фейсбук) е от януари 2025 г. 

Новината е потвърдена и от майката на Милаев Ирина Кузнецова. Според нея той се намира в териториите, контролирани от Въоръжените сили на Украйна в Херсонска област.

Родният град на Брежнев е близо до днешния украински град Днепър. В младостта си той се представя за украинец, но по-късно, когато се развива добре в партията, Брежнев се припознава за руснак.  

Брежнев ръководеше Съветския съюз от 1966 до 1982 г. Освен Галина той има още едно дете от брака си с Виктория Денисовна - Юрий Брежнев, който почина през 2013 г. 

Антон Милаев Кадър: Екс/IAPonomarenko
Антон Милаев и Леонид Брежнев Кадър: Екс/TVPWorld_com
Антон Милаев Кадър: Екс/IAPonomarenko
Антон Милаев и Леонид Брежнев Кадър: Екс/TVPWorld_com
Антон Милаев Кадър: Екс/IAPonomarenko
Антон Милаев и Леонид Брежнев Кадър: Екс/TVPWorld_com

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