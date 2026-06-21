Иран: Преговорите със САЩ не могат да напреднат без мир в Ливан

Преговорите със САЩ не могат да напреднат без мир в Ливан, е категоричното становище на Иран. "Без прилагане на клауза 1 на временното споразумение, касаеща край на войната на всички фронтове, в това число и в Ливан, не е възможно да влезем във фазата на преговори с цел постигане на окончателно споразумение", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, предаде БТА по информация на Франс прес.

Протоколът, подписан дистанционно от лидерите на Иран и на САЩ, предвижда период от 60 дни, през които да се водят преговори за постигане трайно споразумение. Те ще бъдат фокусирани върху иранската ядрена програма и вдигането на санкциите, наложени на Иран.

Днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отказа да отговаря на въпроси преди началото на преговорите с Иран в Швейцария. Ванс не направи официално изявление, но благодари на пакистанската делегация за присъствието ѝ в курорта Бургенщок, близо до Люцерн, и не отговори, когато журналист го попита какво е посланието му към израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Израел пък днес заяви, че израелските военни ще останат в зоните, в които се намират в Южен Ливан и никакви ограничения не могат да се прилагат спрямо техни военни, които имат задача да елиминират заплахи в Ливан.