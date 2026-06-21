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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23083810 www.24chasa.bg

Хеликоптер с двама пилоти изчезна в Русия

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Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

Хеликоптер Robinson R44, който е извършвал работа по горска авиация, е загубил връзка и е изчезнал в Приморски край на Русия, предаде информационната агенция ТАСС.

На борда е имало пилот и пилот-наблюдател

Връзката с екипажа на Robinson R44, който е извършвал авиационни работи в горското стопанство, е била загубена около 12:00 часа (05:00 московско време).
Хеликоптерът е летял от село Терней към село Единка.
Местонахождението му не е установено, в ход е операция по търсене и спасяване.

Образувано е наказателно дело по престъпление по чл. 263, чл. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (нарушение на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на въздухоплавателни средства, довело до смъртта на две или повече лица).

Разследващи и криминалисти извършват разследващи и процесуални действия, насочени към установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Приморската транспортна прокуратура също разследва обстоятелствата около инцидента. Организирана е проверка за спазване на изискванията на законодателството за безопасност на полетите.

Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

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