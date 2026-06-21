Хеликоптер с двама пилоти изчезна в Русия

Хеликоптер Robinson R44, който е извършвал работа по горска авиация, е загубил връзка и е изчезнал в Приморски край на Русия, предаде информационната агенция ТАСС.
На борда е имало пилот и пилот-наблюдател
Връзката с екипажа на Robinson R44, който е извършвал авиационни работи в горското стопанство, е била загубена около 12:00 часа (05:00 московско време).
Хеликоптерът е летял от село Терней към село Единка.
Местонахождението му не е установено, в ход е операция по търсене и спасяване.
Образувано е наказателно дело по престъпление по чл. 263, чл. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (нарушение на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на въздухоплавателни средства, довело до смъртта на две или повече лица).
Разследващи и криминалисти извършват разследващи и процесуални действия, насочени към установяване на всички обстоятелства около инцидента.
Приморската транспортна прокуратура също разследва обстоятелствата около инцидента. Организирана е проверка за спазване на изискванията на законодателството за безопасност на полетите.