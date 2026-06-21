Почина хърватска журналистка и писателка, превеждана и на български

Почина известната хърватска журналистка и писателка, превеждана и на български език, съобщи БТА по информация на хърватските медии. Славенка Дракулич е починала на 76-годишна възраст.

„Напусна ни Славенка Дракулич – велика журналистка и писателка, която беляза цяла една епоха, смела жена, която със своята увереност проправяше пътища и откриваше общественото пространство за други жени", пише хърватското издание „Индекс".

Преди година Дракулич получи наградата на Хърватското отечествено сдружение „Отокар Кершовани" за цялостно творчество. Писателката е родена в Риека, но през по-голямата част от живота си живее в Загреб и Стокхолм. Завършва сравнително литературознание и социология в Загреб, а кариерата си започва като журналист. Първата си книга с есета „Смъртните грехове на феминизма" публикува през 1984 г., а след три години излиза и дебютният ѝ роман „Холограми на страха".

Тя е автор на множество романи и книги с есета. „Защо не се научих да готвя" е последната й книга, която излезе на хърватски няколко дни преди смъртта ѝ.

На български са публикувани книгите ѝ „Басни за комунизма" (издателство „Жанет 45", 2009 г., превод: Таня Папазова), „Дора и Минотавъра. Моят живот с Пикасо" (издателство „Наука и изкуство", 2017 г., превод: Ася Тихинова-Йованович) и „Фрида или за болката" (издателство „Панорама", 2022 г., превод: Ася Тихинова-Йованович).