Старт на преговорите САЩ-Иран в луксозен хотел в Швейцария

Тристранни разговори между Иран, САЩ и посредника Катар, които касаят Ливан и замразените ирански авоари, започнаха в Швейцария, предаде БТА като се позова на Франс прес и ДПА.

"Тристранно заседание с участието на Иран, САЩ и Катар започна по въпроси, касаещи глобално прекратяване на огъня в Ливан и блокираните ирански авоари", се казва в съобщението на иранската държавна телевизия.

Преговорите със САЩ не могат да напреднат без мир в Ливан, е категоричното становище на Иран. "Без прилагане на клауза 1 на временното споразумение, касаеща край на войната на всички фронтове, в това число и в Ливан, не е възможно да влезем във фазата на преговори с цел постигане на окончателно споразумение", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи.

Преговорите разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, в курорта Бюргенщок и в тях участва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.