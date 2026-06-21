ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Създателят на култовата игра Assassin's Creed заги...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23083912 www.24chasa.bg

Старт на преговорите САЩ-Иран в луксозен хотел в Швейцария

2020
Ди Ванс с премиера на Пакистан. СНИМКА: Ройтерс

Тристранни разговори между Иран, САЩ и посредника Катар, които касаят Ливан и замразените ирански авоари, започнаха в Швейцария, предаде БТА като се позова на Франс прес и ДПА.

"Тристранно заседание с участието на Иран, САЩ и Катар започна по въпроси, касаещи глобално прекратяване на огъня в Ливан и блокираните ирански авоари", се казва в съобщението на иранската държавна телевизия.

Преговорите със САЩ не могат да напреднат без мир в Ливан, е категоричното становище на Иран. "Без прилагане на клауза 1 на временното споразумение, касаеща край на войната на всички фронтове, в това число и в Ливан, не е възможно да влезем във фазата на преговори с цел постигане на окончателно споразумение", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи.

Преговорите разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, в курорта Бюргенщок и в тях участва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Ди Ванс с премиера на Пакистан. СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)