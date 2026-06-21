Истанбул забрани демонстрациите на площад "Таксим" заради планирания Транс прайд марш

В Истанбул е въведена забрана за събирания и демонстрации на централния площад „Таксим" и съседните квартали на града за днес. Центърът е заграден с полицейски барикади. Полиция е отцепила всички пътни артерии към централните райони на мегаполиса, както и са отменени спирките на метрото в тази част заради планирания Транс прайд марш днес, съобщи сайтът „Бианет".

Околийското управление на Бейоглу е засякло в социалните мрежи призиви за събирания на „Таксим" и в Бейоглу за провеждане на Транс прайд марш на 21 юни. Околийското управление е преценило, че събиранията биха могли да повлияят негативно на обществения ред и социалния мир. В съответствие с тази оценка е издадена пълна забрана за събирания и демонстрации в района. Ситуацията наподобява извънредното положение на Първи май и протестите за парка „Гези" през 2013 година, пише „Бианет".

Забраната е в сила за 24 часа от полунощ на 20 юни.

От десет часа тази сутрин е била затворена зоната около Паметника на републиката на площад „Таксим" с бариери. Предвижда се да бъде отменено напълно движението на пешеходци и превозни средства в определени части на площада, ако се появи необходимост.

Валийството на Истанбул обяви, че временно се затварят станциите на метро линията М2 „Йеникапъ–Хаджиосман" от 10:00 ч. в района на „Таксим", „Шишхане" и „Шишли" днес до второ нареждане. Затворена е и линията на фуникуляра F1 „Таксим–Кабаташ", съобщи вестник „Хюрриет". Движението на моторните превозни средства се отклонява по алтернативни маршрути от пътната полиция.

Програмата на поредната, 12-а Седмица на прайда в Истанбул и шествието бяха обявени на обществеността на 10 юни 2026 г. Според нея бе планирано провеждането на различни събирания в периода 15–21 юни т.г., припомня „Бианет".