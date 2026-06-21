Израел няма да се изтегли от Ливан

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Израелската армия няма да се изтегли от зоната за сигурност в Ливан. Това обяви министърът на отбраната Израел Кац, след като беше обявено споразумение за прекратяване на огъня между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула".

Израел Кац заяви, че няма „никакви ограничения" за войниците, действащи в Ливан.

„Нашите сили остават разположени в зоната за сигурност по „Жълтата линия" в Ливан и оттам провеждат операции срещу терористи и терористична инфраструктура", каза той.

„Обявеното вчера примирие оставя Израелските отбранителни сили (ИДФ) на всичките им позиции в зоната за сигурност, която защитава населените места в северната част на Израел."

Израел наскоро засили бомбардировките в големи части от Ливан, включително и когато в петък беше обявено нестабилно примирие между израелските сили и „Хизбула". И двете страни изразиха съмнения относно условията на споразумението, чиито подробности не са били оповестени публично.

Боевете в Ливан са станали неразривно свързани с пътя към дългосрочен мир между Техеран и Вашингтон. Ирански официални лица многократно са настоявали, че всяко примирие в региона трябва да включва и такова в Ливан, както е посочено в първата клауза на Меморандума за разбирателство.

Делегации от САЩ, Иран и Пакистан са днес в Швейцария за преговори, като първата тема, която ще бъде обсъдена, е извънредна сесия по въпроса за Ливан, съобщи дипломатически източник пред Си Ен Ен.