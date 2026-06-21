Голям горски пожар на Сирос, евакуират жителите към столицата на острова

Гърция се бори с един от първите големи пожари за този сезон. Четири самолета за гасене на огъня помагат на пожарникари и доброволци да се справят с горски пожар на остров Сирос в Цикладите, съобщи БТА по информация на електронното издание на вестник „Катимерини".

Службите за гражданска защита са издали предупреждение за жителите на близкия район Трия Лагония да напуснат домовете си и да се евакуират към столицата на острова Ермуполи.

Причината за пожара близо до Анбела в южната част на Сирос не е ясна все още. Повечето летни пожари в Гърция се дължат на невнимание, въпреки че много хора се страхуват, че може да става дума и за умишлени палежи.

По-рано в неделя пожарникари близо до Коринт в Южна Гърция овладяха горски пожар край село Скалосия. В Родопи, Северна Гърция, пожарът, който избухна близо до Маронея, също е бил овладян днес.

Атика, Евия, Коринтия и Арголида в Пелопонес, както и Крит са изложени на висок риск от пожари в понеделник.