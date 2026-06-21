Мъж, мразил мюсюлмани, е арестуван за серия от нападения над жители на Единбург

36-годишен мъж е обвинен във връзка със серия от атаки с петима ранени в шотландския град Единбург, предаде БТА по информация на Ройтерс. Премиерът Киър Стармър твърди, че изглежда атаките са мотивирани от „антимюсюлманска омраза".

Атаките в Единбург са станали в петък, а в събота полицията съобщи, че е арестуван местен жител.

„Тридесет и шест годишен мъж е обвинен във връзка с редица нападения в Единбург в петък, 19 юни 2026 г.", се казва в изявление на полицията.

Стармър качи линк в Екс с изображение на мъж, носещ оръжие. Към снимката премиерът написа: „Абсолютно ужасяващо. Никой не трябва да се сблъсква с насилие по нашите улици."

„Заподозреният изглежда е мотивиран от антимюсюлманска омраза. Няма да толерирам това. Той ще се изправи пред пълната строгост на закона. Мислите ми са с ранените и благодаря на полицията и службите за спешна помощ за тяхната реакция", посочва Стармър.

В петък вечерта органите на реда затвориха „Лейт Уок", една от главните улици в шотландската столица, а друго видео се появи, показващо гол до кръста мъж, който крещи, че „защитава страната", докато лежи на земята, задържан от полицай.

Първият министър на Шотландия Джон Суини също осъди насилието в онлайн публикация в Екс, казвайки: „Дълбоко съм обезпокоен от тези инциденти".

„Няма място за насилие, расизъм или нетолерантност в нашата страна. Миналата седмица се срещнах с обществени групи, за да ги уверя в силната подкрепа на правителството", заяви Суини.

Служителите на реда в Единбург са били извикани по сигнал за двама ранени мъже около 20:50 ч. местно време в петък.

Полицията съобщи, че след това е получила сигнали за безредици в близост до търговци на дребно в западната и северната част на града. По това време трима мъже са били нападнати в района на „Телфорд Роуд" и „Лейт Уок".

Органите на реда посочват, че петима мъже, двама на 22 години и други на 24, 27 и 39 години, са получили различни наранявания. Трима са се нуждаели от болнично лечение, въпреки че нито едно от нараняванията не е животозастрашаващо. Няколко от тях са мюсюлмани.

Удай Киран Нада, който работи в сервиза на „Шел" на „Телфорд Роуд", разказал, че той, негов колега и клиент са чули шум отвън и са останали вътре в магазина, заключвайки вратите, по време на безредиците. „Клиенти идват и казват, че е страшно, невероятно е. Нищо подобно не се е случвало преди", посочи очевидецът.

Министърът на вътрешните работи на Обединеното кралство Шабана Махмуд заяви, че е ужасена от насилието, което изглежда е мотивирано от антимюсюлманска омраза.