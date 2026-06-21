Джей Ди Ванс: Преговорите с Иран са в повратна точка

Преговорите между САЩ и Иран се намират в повратна точка и оттук нататък двете страни може да решат да започнат на чисто, или да се върнат към стария начин, коментира американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Асошиейтед прес.

Ванс допълни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за „ново начало", за да се трансформират отношенията между САЩ и Иран, и че започналите в Швейцария технически преговори ще позволят на двете страни да седнат заедно и да работят за решаване на проблемите, допълва Ройтерс.

Ванс определи днешната среща между делегации на Иран и САЩ в швейцарския курорт Бюргенщок с посредничеството на Катар и на Пакистан като „историческа", отбелязва Франс прес. Това съобщава БТА.