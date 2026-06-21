Създателят на култовата игра Assassin's Creed загина в самолетна катастрофа

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Създателят на култовата видео игра Assassin's Creed Клод Гийемо загина в самолетна катастрофа. Той е и един от основателите на глобалната гейминг компания Ubisoft, която е една от най-успешните на пазара.

Гийемо е загинал при самолетна катастрофа в Западна Франция, съобщиха властите, пише ABV news.

Двумоторният Cessna 421, в който са били Гийемо и инструктор по летене, се е разбил в петък вечерта близо до летище Ла Бол на брега на Атлантическия океан. Двамата са били лицензирани пилоти, съобщи кметът на града.

Ubisoft потвърди смъртта на Гийемо. Самолетът се е разбил в поле точно преди кацане на летище Ла Бол-Ескублак, съобщи служител на летището пред Associated Press.

Assassin's Creed е култова екшън поредица на Ubisoft, която проследява вечната война между Асасините и Тамплиерите. Игрите са известни с това, че преплитат научна фантастика с исторически събития, използвайки машина, наречена Анимус. Първата игра от поредицата излиза през ноември 2007 г. за конзолите PlayStation 3 и Xbox 360, а няколко месеца по-късно се появавя и версия за компютър. По играта е създаден и филм, който постигна сериозни успехи.

До момента поредицата е продала над 230 млн. копия в световен мащаб.

Клод Гийемо е сред съоснователите на Ubisoft – компанията, създадена през 1986 г. заедно с неговите братя. Той има ключова роля в развитието ѝ от малък бизнес за продажба на софтуер по пощата до един от водещите световни разработчици и издатели на видеоигри.

Впоследствие оглавява семейната Guillemot Corporation – подразделението, фокусирано върху хардуерния бизнес, като остава предимно извън светлината на прожекторите и участва в стратегическото управление на компанията. Междувременно брат му Ив Гийемо се утвърждава като публичното лице на Ubisoft и неин дългогодишен главен изпълнителен директор.