Мелони към Тръмп: Моята популярност не е ваша грижа, съсредоточете се върху своята

Италианската премиерка Джорджа Мелони отговори остро на Доналд Тръмп, който я критикува в серия от публикации в социалните мрежи. Според американския президент Мелони се справяла "зле" с управлинието на странатата и го е молила да се снима с нея на срещата на Г-17. Ден по-рано тя бе категорична, че той е излъгал, и че Италия и нейният премиер не се молят за нищо. Според Тръмп италианската лидерка е станала популярна благодарение на него.

За 18 месеца отношенията между президента на САЩ и Мелони преминаха от изключително сърдечен тон през остри упреци до обвинения в тиражиране на лъжи и липса на кураж. Тръмп я наричаше "страхотна", но впоследствие рязко промени тона. Ето какво пише Мелони в социалните мрежи в отговор на атаките от страна на Тръмп:

"Няма да се връщам към темата, защото все още вярвам в единството на Запада и не мисля, че това е спектакъл, достоен за нашата задача - казва Мелони. .

Що се отнася до моята популярност, това, че съм ваш приятел, със сигурност не ми е помогнало, нито зависи от отношенията ми с вас. Популярността ми зависи от способността ми да защитавам националните интереси на Италия и точно това винаги съм правил.

Това съм правил и по отношение на американските военни бази в Италия.

Тяхното използване се регулира от споразумения, които винаги сме спазвали и които не могат да бъдат нарушавани, докато съм министър-председател. Италия все още е суверенна нация.

Във всеки случай, моята популярност не е ваша грижа. Бих ви предложил да се съсредоточите върху вашата."