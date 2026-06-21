Изключен от Национално-либералната партия и номиниран за премиер на Румъния се жалва в съда

Жалба до съда, с която иска преразглеждане на законността на решенията на Национално-либералната партия в Румъния, подготвя екипът на номиниранияа за премиер Адриан Вещя, съобщава "Аджерпрес", цитиран от БТА.

По-рано днес извънредният конгрес на формацията изключи част от критиците на преизбрания лидер Илие Боложан. Вещя е сред тях.

Източниците на медията твърдят, че „днешните обявени изключвания не могат да имат правна сила“, тъй като решения 22 и 25 на Националното политическо бюро на НЛП от 15 юни вече са били спрени от съдебно решение, което се изпълнява веднага. Според тях, действията по спрени решения означават „пренебрегване на съдебна заповед“. Те също така смятат, че използваният механизъм няма основание в устава на партията, тъй като никой орган не може да възлага на друг да нарежда изключвания, а наказанията трябва да се налагат постепенно, индивидуално, с право на защита и възможност за обжалване.

Депутатът от НЛП Алина Горгиу, която също е в списъка с членове, които трябва да се оттеглят от партията, каза, че ще оспори тези „злоупотребяващи“ решения, които по думите ѝ „задълбочават разделението“, което тя отказва да приеме.

„В партията съм от 2001 година и съм преживяла много председатели, включително и моя двугодишен мандат. Никой от нас не е съгласен със злоупотребите на сегашното ръководство и вече никой не се впечатлява от заплахи за изключване или искания за оставки, които, за съжаление – и го казвам с пълна отговорност – не решават нито проблемите на НЛП, нито тези на страната. Това са решения, които, както вече обявихме публично, ще оспорим. Но съжалявам, че тези злоупотребяващи решения задълбочават едно разделение, което аз отказвам да приема. Като бивш председател имам и правото, и задължението – и казах това на (председателя на партията Илие) Боложан на последното заседание на Националното политическо бюро – да предупредя, че такова разделение, ако се случи, ще навреди на НЛП“, каза Горгиу по телевизия Антена 3 CNN.

Тя твърди, че никой не може да бъде изключен само заради това, че изразява свободно мнение и съвест в партията, и обвини Боложан, че е довел страната до сегашната безизходица. Според нея Румъния може да бъде „отблокирана“ само чрез либерален премиер, който може да създаде работещо, проевропейско правителство – нещо, което по думите ѝ, Боложан е възпрепятствал повече от месец, като е отказвал всякакъв разумен компромис.

Извънредният конгрес на НЛП прие две резолюции днес. Едната гласи, че участие в съставянето на правителство със Социалдемократическата партия (СДП) ще доведе до изключване, а другата призовава за оставката на Лучиан Боде, Рареш Богдан, Адриан Вещя, Хуберт Тума и Алина Горгиу от партията.