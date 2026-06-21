Одри Хепбърн била на сватбено пътешествие в Бюргенщок, където преговарят Иран и САЩ

Комплексът Бюргенщок в Швейцария, който днес е собственост на катарски инвеститори, съчетава традиционното и модерното и посреща заможна клиентела от повече от 150 години, разказва АФП, цитирана от БТА.

Разположен над швейцарско езеро близо до Люцерн, луксозният хотелски комплекс Бюргенщок, където САЩ и Иран днес започнаха разговори с цел да се сложи край на войната в Близкия изток, често посреща звезди и дипломати.

Мястото е било „предложено от пакистанските и катарските посредници, както и от САЩ и Иран“, според Швейцария.

Холивудската икона Одри Хепбърн е празнувала там първия си брак през 1954 г. и е живяла във вила в комплекса. Първият актьор, изиграл Джеймс Бонд на голям екран, Шон Конъри, е отсядал там по време на снимките на „Голдфингър“ (през 1964). Бившият индийски премиер Джавахарлал Неру и дъщеря му Индира Ганди са се срещали там с Чарли Чаплин. Датската кралица Ингрид също е сред известните гости. Италианската актриса София Лорен също е притежавала хижа в комплекса.

Бюргенщок отвори отново врати през 2017 г. след няколкогодишна реконструкция. Курортът включва няколко хотела, големи СПА съоръжения, редица гурме ресторанти, както и вили и резиденции. Нощувка в кралския апартамент в комплекса струва над 19 500 швейцарски франка (над 21 000 евро) без ДДС, докато нощувка стандартна стая в хижа излиза около 310 франка. Комплексът разполага с общо 360 жилища и около 700 служители.

Бюргенщок е открит първоначално през 1873 г. В пределите му през 1903 г. е построен и хотел „Палас“. Катарската компания „Катара хоспиталити“, контролирана от държавния инвестиционен фонд на Катар, придобива комплекса през 2007 г.

Разположен на няколко километра от Люцерн, в Централна Швейцария, Бюргенщок е образно казано кацнал на ръба на планина с височина 1128 метра, чиито склонове се спукат към Езерото на Четирите кантона.

На 450 метра над езерото, почти изцяло заобиколен от вода, Бюргенщок е сравнително лесен за охрана въпреки площта си от 60 хектара.

До него се стига по път, с лодка или с фуникуляр (930 метра маршрут и 440 метра денивелация за 4 минути), или по туристическа пътека и впечатляващ външен асансьор, който за по-малко от минута изкачва посетителите. Това е най-високият външен асансьор в Европа.

Малкото летище в подножието на планината може да приема частни самолети и хеликоптери.

Преди две години Бюргенщок посрещна около 50 държавни и правителствени ръководители през юни за конференция на високо равнище за Украйна с участието на украинския президент Володимир Зеленски, но без Русия.

Бившите израелски премиери Давид Бен Гурион и Голда Меир също са отсядали там, както и първият следвоенен канцлер на Западна Германия Конрад Аденауер и Джими Картър, преди да стане президент на САЩ.

Много политически лидери и известни личности са участвали там през 1960, 1981 и 1995 г. в тайните годишни срещи на клуба Билдерберг, които събират европейски и северноамерикански политически и икономически лидери - факт, който поражда множество конспиративни теории.

През 2002 г. правителството на Судан и бунтовниците подписаха пак там под егидата на САЩ и Швейцария 6-месечно примирие.

През 2004 г. разговорите между Гърция и Турция за обединението на Кипър се провалиха на това място, като тогава те бяха под егидата на Кофи Анан, тогавашния генерален секретар на ООН.