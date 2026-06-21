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Тръмп: Стармър се провали по два важни въпроса и ще подаде оставка като британски премиер

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Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Киър Стармър ще подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство", написа американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл". И допълни, че Стармър се е провалил сериозно по два много важни въпроса - имиграцията и енергетиката. По отношение на енергетиката Тръмп коментира в поста си лаконично, че провалът на Стармър се изразява в това, че не е отворил Северно море за повече добив на петрол.

„Пожелавам му всичко добро!", заключи Тръмп. Това съобщи БТА.

Британският министър-председател Киър Стармър ще се оттегли от поста си, написа днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, предадоха световните агенции.

Тръмп в миналото е казвал, че британските власти трябва да развиват добива на нефт в Северно море.

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

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