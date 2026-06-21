Докладчикът на Европейския парламент за САЩ: Путин е военнопрестъпник

Докладчикът на Европейския парламент в отношенията със САЩ Михал Шчерба обяви Владимир Путин за военнопрестъпник, а Русия за терористична държава.

Полякът Шчерба е постоянен докладчик на Европейския парламент за отношенията със Съединените щати. Той е категоричен, че не вижда възможност за нормализиране на отношенията с Русия, ако Путин остане на власт.

„Не вярвам, че можем да нормализираме отношенията си с Русия. За мен Владимир Путин е военнопрестъпник. Смятам също така, че сегашният режим в Русия действа като терористична държава. Използваме именно този термин в различни международни формати", каза той.

Според него развитието на войната ще зависи от два основни фактора.

„Виждам два много важни фактора. Първият е руската военна икономика. Дали тя ще бъде способна да продължи да поддържа тази война. Вторият е вътрешната ситуация в Русия. Защото обществото, което живее в условията на война, няма безкрайно да подкрепя Путин. Той е диктатор, но в същото време има нужда от обществено одобрение и подкрепа", заяви Шчерба в предаването "120 минути" по Би Ти Ви.

„За мен най-добрият сценарий е победа на Украйна. Това трябва да бъде и основната цел. Именно тя би гарантирала устойчив мир за Европа", каза той.

Шчерба подчерта, че ако това не се случи, мирните преговори са необходими, но при ясни условия.

Михал Шчерба е бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО и съпредседател на Междупарламентарния съвет НАТО – Украйна.

В Полша оглавява парламентарното разследване по т.нар. визов скандал, свързан с твърдения за незаконно и корупционно издаване на визи на чужденци.

„Живеем във времена на несигурност, но Европейският съюз и САЩ са партньори и приятели. Затова аз все още вярвам, че можем да разчитаме на САЩ, включително и като съюзник в рамките на НАТО", заяви още Шчерба.

По думите му европейските и американските компании са тясно свързани, а двете страни имат и общи противници.

„Може би настоящата американска администрация не ги назовава толкова директно, колкото го правим ние, но Русия, Китай и други конкуренти са реални заплахи. Не само за нашата сигурност, но и за нашата конкурентноспособност и икономическо развитие", заяви той.

В коментар на проучване на Европейския съвет за външна политика, според което мнозинството граждани в много европейски държави не вярват, че САЩ биха защитили съюзниците си при нападение, Шчерба подчерта необходимостта Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

„Означава, че Европа трябва да ускори усилията си. Трябва да възстанови своите отбранителни способности, да инвестира повече в отбранителната индустрия, а новият инструмент SAFE за дългосрочно финансиране е едно от предложенията на масата. Моята страна, Полша, използва тези средства за собствените си нужди, но и за укрепване на източния фланг на НАТО", каза той.

„Много е важно Европа да разбере, че не може да разчита само на един партньор. Трябва да изграждаме необходимите форми на сътрудничество и собствен капацитет", заяви Шчерба.

По повод критиките на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ плащат за европейската сигурност, полският евродепутат посочи, че европейските държави също инвестират значителни средства.

„Първо, ние си плащаме за собствената си сигурност. Ние също инвестираме в отбраната си. Изключително ценим и приветстваме американското военно присъствие в Европа. Но повярвайте ми, аз съм полски политик. Ние също плащаме за американските войски в страната ни. Около 15 000 евро годишно за всеки американски военнослужещ. Това са много средства. Плащаме за инфраструктурата, плащаме за сътрудничеството", каза Шчерба.

Той допълни, че американското присъствие носи ползи и за самите Съединени щати.

„Американското присъствие в Европа създава много възможности, именно чрез оперативната съвместимост между съюзниците. Европа е и важна платформа, от която Съединените щати могат да действат в други части на света", заяви той.

„Украйна обаче трябва да бъде третирана като равноправен партньор. И разбира се, тя не може да приеме част от нейната територия да остане окупирана или отнета. Това, което Русия направи, е грубо нарушение на международното право", заяви докладчкът.

Той предупреди и срещу вариант за замразен конфликт.

„Не харесвам и перспективата за замразен конфликт. Познавам ситуацията в Грузия, Абхазия и Южна Осетия. Тези територии фактически остават окупирани от Русия и до днес. Това не създава възможности за стабилност. Замразеният конфликт не е решение. Нуждаем се от мир, но и от много конкретни гаранции за сигурността на Украйна", каза Шчерба.

Попитан дали вижда европейски лидер, способен да води мирни преговори, той заяви, че всички европейски държави трябва да участват в процеса.

„Всички са уморени от тази война. Разбирам това напълно. Убеден съм, че Европейският съюз, а и Европа като цяло, защото когато говорим за Европа, аз включвам и Норвегия, Великобритания и други наши партньори извън Европейския съюз, всички ние трябва да участваме в този процес и да подкрепяме Украйна", каза той.

Според Шчерба подкрепата за европейската интеграция на Украйна трябва да продължи.

„Да подкрепяме Украйна и нейния европейски път към членство в Европейския съюз. Смятам също, че пътят на Украйна към НАТО е необратим, макар че знам, че настоящата американска администрация не подкрепя тази позиция. Но ако Украйна има реална перспектива за членство в Европейския съюз и перспектива за членство в НАТО, това ще създаде много повече възможности за траен мир", заяви Шчерба.