Тръмп: Войната в Украйна щеше да свърши за ден, ако руски генерал бе пуснал танковете по магистралата, а не през калта

Според републиканеца те потъвали като в плаващи пясъци и били унищожени

Доналд Тръмп обяви, че войната в Украйна е трябвало да приключи още в първия си ден, но това не е станало заради ужасна грешка на руски генерал.

“Не знам дали знаете историята, но когато това (войната б.а) започна, Путин имаше стотици танкове, които се движеха по магистрала. Имаше магистрала, бетонна, много добра, твърда като скала, водеща право в Киев", заяви Тръмп. Според негови изчисления руските танкове са щели да бъдат в украинската столица за 4 часа. Тръмп заяви, че това не се е случило, защото руски генерал е решил да изпрати танковете “през земеделските земи”.

“Имаха някакъв генерал, който вероятно вече не е сред нас. Той реши, вместо да влезе директно в Киев и да сложи край на войната още в първия ден..., че ще мине през земеделските земи и през калта", заяви американският лидер. Той разясни, че малко преди нападението в района е имало страшна буря и затова танковете заседнали в калта.

“Те бяха заключени в плаващи пясъци, на практика. Беше кал като плаващи пясъци. Не можеха да се движат”, каза Тръмп.

Американският лидер заяви, че след това украинските сили са унищожили руските танкове, използвайки противотанкови ракети Javelin, за които подчерта, че са били доставени на Киев по време на неговото президентство.

“Ако този генерал просто беше тръгнал по бетонната магистрала, щяха да са в Киев... и Украйна нямаше какво да направи по въпроса. Тази война щеше да свърши за един ден. Това беше преди четири години и половина. Така че това беше ужасна грешка”, смята Тръмп.

