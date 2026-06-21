Гореща вълна заля Европа: Франция забрани алкохола заради 40° жеги

Опустошителната гореща вълна, която обхвана Европа, доведе до забрана на алкохола във Франция, предупреждения за екстремно време в Германия и редица други страни.
Френският премиер Себастиан Льокорню свика кризисна среща в събота с 14 от своите министри на фона на нарастващите горещини, тъй като се очакваха екстремни жеги в редица градове.
Националната метеорологична агенция на страната Meteo France предупреди, че градусите ще продължат да растат и през тази седмица и определи жегата като сравнима с горещата вълна от 2019 г., при която температурите надхвърлиха 45 градуса. Очаква се те да достигнат своя пик в понеделник.
Премиерът Льокорню превантивно забрани алкохола на годишните фестивали Fete de la Musique и други публични събития в 35 региона в неделя. Властите в Париж наредиха парковете да останат отворени денонощно.
Горещата вълна продължава от дни във Франция и е довела до отмяната на десетки влакове и спирането на учебните занятия.
В Германия бяха издадени предупреждения за екстремно време в почти цялата страна, тъй като в някои райони бяха регистрирани температури, приближаващи 38°. Метеорологичната служба на DWD също предупреди, че комбинацията от нарастващата топлина и влажност може
да предизвика
силни
гръмотевични бури
в цялата страна
В Италия температури, достигащи от 36 до 37°, оставиха туристите и жителите в големите градове на страната да се крият на сянка от парещото слънце.
Пред Колизеума посетителите бяха принудени да се редят на опашка, като някои бяха забелязани да се разхлаждат с вода от обществени чешми.
Продължаващата гореща вълна засегна с пълна сила и Испания, като за понеделник и вторник са в сила червени и оранжеви кодове - очакваните дни ще бъдат най-горещите.
Португалия също се затопля, като най-високите температури ще бъдат във вторник и сряда, а градусите се очаква да достигнат 42.
Във Великобритания е в сила предупреждение за екстремни горещини за началото на седмицата, като се очаква температурите да достигнат пик от около 34°.
Междувременно учени казват, че изменението на климата прави горещите вълни по-чести и интензивни в цяла Европа,
повишавайки
риска от
извънредни
ситуации
в здравеопазването и икономически смущения през летните месеци.