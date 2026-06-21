Турция блокира критични доклади срещу юлската среща на върха на НАТО в Анкара

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Турция блокира всякакви доклади и сайтове, които критикуват предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара, пише сайтът "Енгелли Уеб" (Engelli Web), който следи интернет активността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Енгелли Уеб" съобщи днес, че сайтът "НАТО Дефол" (NatoDefol - в превод НАТО вън) е бил блокиран по съдебна заповед, като мотивът е защита на националната сигурност и обществения ред.

Онлайн петиция с името "Не на НАТО" (Nato'ya Hayir) също е била блокирана според "Енгелли Уеб", а сайтът на кампанията не е достъпен на територията на Турция.

"Енгелли Уеб" съобщи вчера, че статия във вестник "Сол", който е с леви възгледи, е била блокирана по съдебна заповед. В статията се казва, че спешни ремонти на пътища са започнали само заради срещата на върха. Въпреки това, статията остава достъпна в Турция.

През последните години правителството многократно е затягало законите за регулиране на социалните мрежи и уебсайтовете, отбелязва ДПА.

Жителите на Анкара ще бъдат подложени на ограничения по време на срещата на върха на 7-8 юли, като концерти и други събития са забранени, а изпити са отложени.

Според медийни съобщения полицията е наредила на общинските власти да приберат бездомните кучета според закон, който е силно критикуван.

Вестник "Джумхюриет" съобщи, че фасадите на къщите по пътя от новото летище на града са били пребоядисани.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган отвори летището, което преди е било използвано само от военните, за граждански полети преди седмица.

Анадолската агенция съобщи, че 40 000 полицаи и служители по сигурността ще охраняват срещата на върха.