ЕС ще затваря в центрове мигрантите, които не са бежанци

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Евродепутати настояват нелегални мигранти да не се придвижват свободно между държавите членки

Европейският парламент обсъжда нови правила за връщането на мигранти без право на закрила и затягане на контрола върху нелегалната миграция.

Все повече евродепутати настояват за край на времето, в което нелегални мигранти свободно се придвижват между държавите членки.

Обсъжда се създаването на центрове за връщане извън Европейския съюз, по-бързи процедури за разглеждане на молбите за убежище и по-строги правила за задържане.

Според евродепутата от ЕНП Емил Радев след влизането в сила на новите правила практиката кандидатите за убежище да се придвижват свободно между различни държави членки ще бъде сериозно ограничена.

„Когато някой влезе в Европейския съюз и има съмнение, че е нелегален мигрант, той ще бъде настаняван в център от затворен тип, докато трае процедурата. Няма да може свободно да се разхожда из целия Европейски съюз, а решенията ще се вземат в рамките на седмици, а не на месеци или години", коментира той в предаването "120 минути" по Би Ти Ви.

По думите му досегашната система е позволявала на хора с отказан статут да започват нови процедури в различни държави членки, което на практика е затруднявало връщането им.

Темата разделя политическите сили в Брюксел, като част от критиците сравняват подобни съоръжения с лагери.

Евродепутатът от „Европа на суверенните нации" Станислав Стоянов обаче отхвърли подобни определения.

„Търсят се решения хората, които нямат право да пребивават тук, да не пребивават тук. Това е крачка в правилната посока, а не повод за драматизиране", заяви той.

По думите му в повечето случаи мигрантите ще бъдат връщани директно в държавите си на произход, а изнесените центрове ще се използват при определени обстоятелства.

В дискусията беше посочен и австралийският модел за управление на нелегалната миграция, при който кандидатите за убежище се обработват извън континенталната територия на страната.

Според Емил Радев подобен подход вече има нормативна основа и в Европейския съюз.

„След приемането на регламента вече имаме законова възможност за подобни центрове и можем да ги използваме в сътрудничество с трети държави", каза той.

По време на разговора беше засегнат и въпросът за недостига на работна ръка в Европа. Станислав Стоянов подчерта, че това не трябва да се смесва с нелегалната миграция.

„Говорим за два съвсем различни проблема. В огромната част от случаите става дума за нискоквалифицирани хора, които трудно се интегрират и не могат да запълнят нуждите на европейската икономика", заяви той.

Вместо това, според него, Европейският съюз разполага с механизми като „синята карта", които позволяват законно привличане на квалифицирани специалисти от трети държави.