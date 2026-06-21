САЩ поискаха 20% от петрола, минаващ през Ормузкия проток, щели да са "ангел-пазител"

Джей Ди Ванс водеше американската делегация в Швейцария за преговорите с Иран, започнали първо с Ливан

Преговорите между САЩ и Иран, които се проведоха в Швейцария в неделя, са започнали първо с обсъждането на ситуацията в Ливан, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източници. Според тях прекратяването на конфликта в Ливан е било “най-важната точка от дневния ред на иранските преговарящи”.

Иранската делегация в швейцарския курорт Бюргенщок се водеше от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и министъра на външните работи Абас Арагчи. Вашингтон пък бе представен на преговорите от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

“Това е историческа среща”, каза Ванс, добавяйки, че целта е “да обърнем нова страница, за да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да протегнем ръка”.

Президентите на САЩ и Иран подписаха първоначалното споразумение миналата седмица, целящо да прекрати войната с незабавен ефект. Но въпросът за ядрената програма на Иран, основната причина, посочена от САЩ за конфликта, все още предстои да бъде договорен в рамките на 60-дневен период.

Разговорите между Вашингтон и Техеран първоначално бяха насрочени за 19 юни, но бяха отложени, след като пътуването на Ванс до Швейцария беше отменено. Причината за това бяха ударите на Израел срещу Ливан. След тях Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване и предупреди за възможни по-нататъшни действия, ако атаките продължат.

В неделя ирански източници обявиха, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато Израел не спре атаките срещу Ливан и не бъдат издадени разрешителни за продажба на ирански петрол и петролни продукти. На свой ред президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че ще го унищожи, ако преминаването през Ормузкия проток бъде ограничено, съобщи Fox News. Републиканецът предложи на иранския президент Масуд Пезешкиан да внимава с думите си относно ключовия морски път. Американският лидер обясни, че САЩ биха могли да станат “ангел-пазител” на протока и да получават 20% от транспортирания петрол.

