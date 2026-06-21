550 дела на година срещу България в Страсбург, платили сме 6,8 млн. евро обзещетения за десетилетие

550 дела средно на година се завеждат срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. За период от 10 години сме платили 6,8 млн. евро след осъдителни решения срещу страната.

Повечето претенции си за жертви на домашно насилие, на полицейско насилие, на незаконно подслушване, на дискриминация или на несправедливо съдебно дело.

Европейският съд по правата на човека може да осъди страната, да я принуди да ти плати обезщетение и да отсъди как да не допуска такива нарушения в бъдеще. Това казва българския съдия в Еврипейския съд по правата на човека Диана Ковачева.

„В голямата заседателна зала заседава най-разширеният състав на съда. В тази зала идват съдиите, когато има заседание на голямата камера. Това са 17 съдии. Те влизат през онази врата, облечени с тоги, много официално. Сядат в кръг, а в залата се явяват представителите на правителството, а от другата страна, от ляво, се позиционират жалбоподателите с техните адвокати", разказва съдия Ковачева в предаването "120 минути" по Би Ти Ви.