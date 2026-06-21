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Българска кола падна в морето на пристанище в Кавала, две деца се спасиха на косъм

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Кавала. СНИМКА: Pixabay

Българска кола падна в морето в морето на пристанището в Неа Перамос, край гръцкия курорт Кавала. Две деца и баща им са се спасили по чудо, след като малко по-рано са слезли от автомобила. 

Инцидентът е станал днес по обяд. По предварителна информация автомобилът е потеглил сам по наклонената рампа на пристанището и е паднал във водата.

Собственикът на колата е български гражданин, който е пътувал с двете си деца. За щастие, малко преди инцидента децата са слезли от колата, няма пострадали.

По всяка вероятност водачът не е вдигнал ръчната спирачка и не е оставил автомобила на скорост, което е позволило на колата да се придвижи по наклона към морето, съобщи БНТ.

Пристанищните съоръжения в Неа Перамос са изградени с наклон за обслужване на фериботи и плавателни съдове, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Кавала. СНИМКА: Pixabay

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