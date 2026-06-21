Техеран: САЩ да внимават, готови сме да реагираме

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Искат да Израел да прекрати войната в Ливан, иначе няма да преговарят повече по други въпроси

Иран предупреди САЩ да внимават с изказванията си, в противен случай щели да реагират.

Главният преговарящ от иранска страна със САЩ в швейцарския курортен комплекс Бюргенщок - председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, заяви днес, че САЩ трябва да внимават с изказванията си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"САЩ трябва да бъдат внимателни в изказванията си. Нашите въоръжени сили са готови да реагират", каза Галибаф.

Ройтерс съобщи, позовавайки се на иранската телевизия „Прес Ти Ви“, че иранската делегация е протестирала пред американската относно отправените по-рано днес заплахи от страна на презцидента на САЩ Доналд Тръмп. Държавният глава написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че ако Иран не накара прокситата си в Ливан да спрат да създават проблеми, то той ще разпореди САЩ да възобновят ударите по Иран.

Същевременно Ройтерс се позова и на информация на ирански държавни медии, пред които е говорил член на преговарящия със САЩ екип в Швейцария. По думите му е финализиран проект за компромиси по санкциите за иранския петрол.

Според същия представител ако не бъде прекратена войната на Израел в Ливан, преговори по каквито и други въпроси между САЩ и Иран няма да се състоят.