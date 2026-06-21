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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23086244 www.24chasa.bg

Иранците напуснаха преговорите със САЩ заради заплахи на Тръмп

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Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Иранската информационна агенция съобщи, че делегацията на Техеран е напуснала преговорите със САЩ в швейцарския курорт Бюргенщок, обидена от пост на американския президент Доналд Тръмп в неговата социална  платформа "Трут соушъл", съобщи Франс прес, цитирана от БТА. Американският президент предупреди Иран да спре прокситата си в Ливан, защото в протиневн случай може да поднови ударите. 

"Делегацията на Ислямска република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите“, пише ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар, "са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидно съобщение от президента на Съединените щати“.

Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение "Хизбула", които "създават проблеми“ в Ливан.

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ
Преговорите между САЩ и Иран се провеждат в швейцарския курорт Бюркенщок. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ
Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ
Преговорите между САЩ и Иран се провеждат в швейцарския курорт Бюркенщок. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ
Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ
Преговорите между САЩ и Иран се провеждат в швейцарския курорт Бюркенщок. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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