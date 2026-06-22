Проучване: За две трети от британците Брекзит е грешка, оскъпила живота

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Близо две трети от британците оценяват като негативно решението страната им да напусне Европейския съюз. Това показват данните от проучване на Европейския съвет за външни отношения (ЕСВО) шест години след Брекзит.

Изследването, проведено в средата на май сред повече от 2000 души, подчертава сериозните икономически последици от развода с Брюксел. Според мнозинството от респондентите Брекзит е основен фактор за скока в разходите за живот и е нанесъл трайни вреди на британската икономика, показва проучването, цитирано от Ройтерс и БТА.

"Десетилетие по-късно британците осъзнават, че надеждите им за по-добър живот извън ЕС не се сбъдват и че Брекзит подкопава способността на Великобритания да се справя с проблемите, които избирателите смятат за най-важни", казва директорът на ЕСВО Марк Ленърд.

От анкетираните 56% смятат, че напускането на ЕС е навредило на борбата с незаконната миграция, на търговията и на административните процедури; 57% вярват, че е намалило възможностите пред младите хора; а също 57% смятат, че е било "грешка" Великобритания да напусне ЕС.

Според ЕСВО три четвърти от британците сега желаят по-тесни отношения с ЕС.

Проучването показва още, че британците предпочитат Европа пред САЩ като партньор в областта на сигурността. Едва 18% възприемат САЩ като съюзник.

Контролът върху миграцията беше ключов акцент в кампанията за Брекзит, но според анкетата 56% от британците смятат, че подходът след напускането е неуспешен и биха подкрепили възстановяване на свободното движение с ЕС в замяна на по-близки търговски отношения.

Друго проучване в 15 държави от ЕС показва, че две трети от европейците биха подкрепили бъдещо завръщане на Великобритания в Съюза, отбелязва ЕСВО.