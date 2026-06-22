Зеленски към Лукашенко: Нужни са действия за деескалация, думите и извиненията не работят

Украинският президент Володимир Зеленски призова беларуския лидер Александър Лукашенко да предприеме конкретни стъпки към деескалация в отношенията между двете страни, вместо да ограничава позициите си само до политическа реторика. Повод за реакцията на Киев станаха неотдавнашните изявления на Лукашенко, в които той призова за прекратяване на войната, като увери, че Украйна няма от какво да се опасява от страна на Минск, и поднесе извинения на Зеленски за свои остри реплики в миналото.

"Лукашенко трябва да покаже деескалация на дела, а не само на думи. Може да си задържи извиненията - това не работи от първия ден на войната", заяви в отговор Зеленски в интервю за местни медии, цитирано от ДПА и БТА.

Беларус е най-близкият съюзник на Русия. По време на нелегалната инвазия в Украйна през 2022 г. силите на Москва нахлуха и през беларуската граница в посока Киев, но бяха спрени и принудени да се оттеглят, след като претърпяха тежки загуби.

Александър Лукашенко СНИМКА: РОЙТЕРС

През последните месеци Киев нееднократно е предупреждавал, че Русия се опитва да въвлече Беларус във войната и е призовавал режима на Лукашенко да недопуска това. Според украинците Москва е изградила редица ретранслаторни станции в страната, които служат за насочване на военни дронове при атаки срещу тях.

Зеленски подчерта, че Киев е изпратил няколко непублични послания до Минск, преди да повдигне въпроса за ретранслаторните станции публично.

"Не съм получил никакъв отговор. Обясних това чрез нашите разузнавателни служби, чрез Службата за сигурност и други канали. Имаме контакти на различни нива. Обясних на Александър Лукашенко: "Покажете ни конкретни стъпки. Първата стъпка: никаква техническа подкрепа. Ако има пряка подкрепа чрез ретранслатори, изключете ги, премахнете ги и ни покажете, че са премахнати. Тогава въпросът е приключен", обясни украинският лидер.

На 19 юни той даде на Беларус срок от една седмица да демонтира ретранслаторите за руски дронове, разположени по границата, припомня Укринформ. Освен това Зеленски заяви, че подписан договор с Германия предвижда закупуването на 600 ракети за противовъздушна отбрана за Украйна.

"Настоящият производствен капацитет в Съединените щати е не повече от около 700 ракети годишно. Те прехвърлиха лицензите за производство на ракети "Пейтриът" на германците, а Германия започна да ги произвежда преди известно време. Вече сме подписали договор с тях за значително количество - 600 ракети", каза Зеленски.

Той добави, че по време на последната си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп е получил положителен сигнал относно възможно прехвърляне на лиценз за производство на ракети на Украйна.

"За първи път американският екип реагира положително на въпроса за лиценз. За първи път. Преди това винаги беше: "Ами, не знаем, може би, ще види". Какво казаха този път? Казаха, че виждат начин този въпрос да бъде решен", заяви президентът.

По-рано беше съобщено, че Германия работи върху независима производствена линия за ракети за системата "Пейтриът", като първите доставки се очакват през 2026 или началото на 2027 г., припомня Укринформ.