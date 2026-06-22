Цените на петрола скочиха след заплахите на Тръмп към Иран

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Цените на петрола скочиха след заплахите на Доналд Тръмп към Иран по време на снощните преговори в Швейцария.

Разговорите в Швейцария приключиха през нощта, но посредниците увериха, че ще продължат тази седмица, въпреки забавянето на напредъка заради заплахите на американския президент.

Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи каза, че част от санкциите срещу петрола на Иран са били отменени. Той също така увери, че някои от замразените активи в чужбина са били освободени. Аракчи заяви, че „е стартиран мащабен план за възстановяване и развитие на Иран".

Посредниците Пакистан и Катар заявиха, че САЩ и Иран са се споразумели да създадат Комитет на високо равнище, който да осигурява „политически надзор върху посредничеството".

Преговарящите, които се отчитат пред комитета, ще ръководят групи, фокусирани върху ядрените въпроси, санкциите и други средства за прилагане на споразумението между САЩ и Иран, съобщи Си Ен Ен.

Посредниците увериха, че в преговорите е постигнат "окуражаващ напредък". Снощи имаше временно забавяне на разговорите, след като Тръмп нападна Иран в интервю за "Фокс нюз". Той заплаши да възобнови бомбардировките над страната и да поеме контрола над Ормузкия проток.

"Ако не сключат споразумение, ще събираме такси", каза той.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Иран първоначално е отказал да продължи преговорите, след като заплахите на Тръмп бяха излъчени.

Тръмп вече е предлагал САЩ да наложат такси за преминаване през протока, като същевременно настояваше, че на Иран никога не трябва да се позволява да прави същото. Миналата седмица Тръмп заяви, че споразумението между САЩ и Иран ще гарантира, че протокът ще бъде „постоянно без такси".

След приключването на преговорите в Швейцария обаче Катар и Пакистан заявиха, че Иран и САЩ са установили „канал за комуникация" за управление на Ормузкия проток, което даде надежда, че стабилността в този ключов за търговията с петрол пролив е на хоризонта.

Каналът е създаден, за да „се избегнат инциденти и недоразумения с цел осигуряване на безопасно преминаване на търговските кораби" за 60-дневния период, предвиден в споразумението между САЩ и Иран.

Над преговорите обаче все още виси конфликтът между Израел и „Хизбула" в Ливан, който продължава въпреки неотдавнашното подновяване на споразумението за прекратяване на огъня.

САЩ и Иран се споразумяха да създадат „работна група за разрешаване на конфликти", в която да участва Ливан и която да бъде подпомагана от Катар и Пакистан, за да се гарантира прекратяването на военните операции в Ливан, заявиха посредниците.

Аракчи заяви, че „първият истински тест" ще бъде ефективността на тези усилия.