Тръмп критикува Италия за липса на солидарност във войната с Иран и нарече в. "Ню Йорк Таймс" "силно корумпиран"

Американският президент Доналд Тръмп атакува италианските власти в социалната си мрежа Truth Social, обвинявайки страната в пасивност пред лицето на иранската ядрена заплаха. С остър тон Белият дом упрекна Рим, че отказва да заеме твърда позиция срещу Техеран, въпреки милиардите, инвестирани от САЩ в сигурността на съюзниците от НАТО.

"След като сме похарчили трилиони долари за НАТО, Италия и нейната премиерка дори не биха си помислили да се ангажират с Ислямската република Иран и тяхната много сериозна ядрена заплаха. Десетилетия наред ги защитаваме, но когато бъдат поставени на изпитание, те не са там, за да защитят нас и останалия свят. Не е добре", оплака се републиканецът в своята социална мрежа Truth Social, цитиран от БТА.

В друга публикация президентът се оплака и от критична към войната с Иран статия на Ню Йорк Таймс със заглавие "Какво се промени след почти 4 месеца война? Анализаторите казват: почти нищо". Той дори стигна до там, че да нарече престижното издание "силно корумпирано".

"Наистина? Тяхната армия е приключена, флотът им е изчезнал, военновъздушните им сили са изчезнали, стартовите им площадки, ракетите, дроновете и производството им почти ги няма, двете им най‑висши ръководни групи ги няма, инфлацията им е 250%, икономиката им е разбита, войниците им не получават заплати, Ормузкият проток е отворен, петролът тече, а американският фондов пазар и заетостта са на рекордни върхове. Това е, което се е променило, вие корумпирани и неетични страхливци!!!", посочи Тръмп.