Германия може да командирова и принудително войници в новата си бригада в Литва

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Германските въоръжени сили са готови да прибегнат до принудително зачисляване на войници в новата бронирана бригада в Литва, ако се наложи. Новината съобщи министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА и БТА. Берлин създава постоянното военно формирование в балтийската държава членка на ЕС и НАТО, като директен отговор на нарастващата военна заплаха от страна на Русия.

То беше официално създадено миналата година и трябва да стане напълно функционално през 2027 г.. Предполага се, че ще има общ състав от 4800 войници и 200 цивилни служители.

Писториус е убеден, че мнозинството от немските военнослужещи ще се запишат доброволно да служат в новото отбранително звено, но призна, че най-вероятно малък процент ще бъдат призовани да се включат.

"За мен най-важното е бригадата да бъде напълно боеспособна и да може да изпълнява мисията си", подчерта вчера министърът.

Писториус посочи, че потенциалните кадрови недостиги вероятно ще засегнат най-вече специализирани области като техническия и логистичния сектор, както и звената за защита от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

Ако броят на доброволците се окаже недостатъчен, първо ще бъдат проведени вътрешни разговори със служителите, подчерта министърът.