Сблъсъци в Колумбия и изгорени американски знамена след оспорваната победа на десницата на президентските избори

Масови протести, палежи на американски знамена и остри сблъсъци със силите за борба с безредиците избухнаха в западния колумбийски град Кали. Напрежението в третия по големина град в страната ескалира след съобщенията за победа на крайнодесния кандидат Абелардо де ла Есприеля, подкрепен от американския президент Доналд Тръмп, предават Франс прес и БТА.

Полицията използва сълзотворен газ в опит да разпръсне ядосаното множество, част от което беше въоръжено с тухли и метални пръти. Демонстрантите изразиха яростното си недоволство от минималната преднина на Де ла Есприеля пред левия му съперник Иван Сепеда на вота, който бе белязан от дълбоко разделение в обществото.

Де ла Есприеля запази изключително малка преднина при почти напълно преброени бюлетини. Победата за Де ла Есприеля представлява фактическо осъждане на политиките на напускащия президент Густаво Петро, чийто протеже Сепада обещаваше да продължи неговата програма, ако победи съперника си, отбелязва Асошиейтед прес.

Де ла Есприеля, който получи подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че никога не е участвал в избори, водеше пред прогресивния депутат Иван Сепеда с 49,7% от гласовете при 99,9% публикувани резултати. Сепеда получи 48,7%.

Колумбийските избирателни власти все още не са обявили официален победител.

"Заставам пред вас тази вечер, за да съобщя най-важната новина в живота ми: колумбийският народ ми повери върховната чест да му служа като следващ президент на Република Колумбия. Ще управлявам за всички колумбийци. Няма да има отмъщение, няма да има преследване, защото в една демокрация няма непримирими врагове", каза Де ла Есприеля пред хиляди свои поддръжници.

Сепеда каза на своите поддръжници, че кампанията му смята преброяването за неофициално и необвързващо и че екипът му ще оспори резултатите от над 30 хил. секции. В историята на Колумбия никога повторно преброяване не е обръщало резултата от президентски избори, отбелязва АП.