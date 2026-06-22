Нови арести в Бразилия след фаталния скок с бънджи заради предполагаемо укриване на доказателства

Седмица след като 21-годишна жена загина при ужасяващ инцидент с бънджи в Бразилия, разследването придоби криминален обрат с ареста на още трима души, съобщават ДПА и БТА.

Отговорният полицейски началник Андреа Леви обяви, че властите подозират организиран опит за заличаване на следи. Повод за това стана изчезването на записващото устройство, прикачено към жертвата преди скока, което би трябвало да е запечатало моментите преди фаталния край.

Новите арести, извършени в събота, включват трима членове на техническия персонал - жена на 29 години и двама мъже съответно на 25 и 27 години. Освен петдневните заповеди за задържане, магистратите са одобрили мащабни обиски и конфискация на личната електроника на заподозрените с цел възстановяване на изтрити данни.

Младата жена падна от около 40 метра към смъртта си на 13 юни от неизползвания мост "Понте до Ескелето" между градовете Лимейра и Кордейрополис в щата Сао Пауло. Видео кадри показват как членове на екипа, който провежда бънджи скоковете я избутват, въпреки че обезопасителното въже на бънджито не е било закрепено за мостта. Тримата инструктори, задържани в деня на инцидента, остават в ареста. Екипът все още не е успял да обясни как се е стигнало до фаталната грешка.