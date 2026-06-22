Украинска атака с дронове затвори летищата в Москва

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Украинска атака с дронове затвори временно четирите летища в Москва тази сутрин.

Близо 60 украински дрона са атакували руската столица.

В поредица от съобщения в приложението Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин уточни, че силите за противовъздушна отбрана са свалили точно 59 безпилотни апарата.

Миналата седмица Украйна прати над 200 дрона в руската столица, което се счита за най-мащабната украинска атака от началото на пълномащабната война.

При атаката на 18 юни имаше 17 пострадали. Беше ударена рафинерията "Капотня" в югоизточната част на Москва за трети път този месец. Многобройни видеоклипове показаха как капакът на голям резервоар за съхранение на нефт беше изхвърлен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията.

Запален бе и близък търговски център, след като отломки от дрон паднаха върху сградата. Наложи се и евакуация на няколко жилищни блока.

Атаките с дронове срещу Москва – на около 500 км (310 мили) от украинската граница – станаха по-чести, тъй като Киев разви своите способности за удари на далечно разстояние. Първите успешни удари с дронове на Украйна достигнаха руската столица през пролетта на 2023 г., макар че те бяха спорадични и рядко включваха повече от няколко дрона.

Оттогава около Москва са разгърнати мащабни системи за противовъздушна отбрана – но броят на дроновете, използвани от Украйна в атаките ѝ, също се е увеличил многократно и някои от тях успяват да проникнат през тези защитни линии.