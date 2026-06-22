САЩ нанесоха удар по плавателен съд в Карибско море, има двама загинали

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Въоръжените сили на САЩ са нанесли удар по плавателен съд в Карибско море, при който са загинали двама души. Според официалното изявление на Южното командване, лодката е била управлявана от организации, категоризирани като терористични, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес и БТА.

От Пентагона не уточняват кои точно групировки стоят зад трафика, но поясниха, че при операцията няма пострадали американски военнослужещи. Загиналите са описани лаконично като наркотерористи, без да се привеждат допълнителни доказателства за идентичността им.

Акцията е поредната от серията военни операции в региона, които вече предизвикаха острите критики на правозащитни организации. Те определят подобни нападения като убийства без съд и присъда, докато администрацията на президента Доналд Тръмп настоява, че силовите действия са единственият ефективен отговор срещу организираната престъпност.

Според Южното командване шестима мъже са оцелели след удара, като е уведомена Бреговата охрана на САЩ да извърши издирване и спасяване на оцелелите.

"Разузнаването потвърди, че плавателният съд се е движил по известни маршрути за наркотрафик в Карибите и е участвал в операции по наркотрафик", заявиха американските военни в Екс.

Използването на армията за нападения срещу заподозрени в наркотрафик съдове представлява рязко отклонение от традиционния подход на САЩ към подобни случаи, отбелязва Ройтерс.