Взрив в ключов терминал за природен газ в Катар, 54 ранени и 18 в неизвестност (Видео)

Силна експлозия разтърси катарския град Рас Лафан, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ.
Министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че взривът е причинен от "технически инцидент". Оттам не посочиха името на обекта, но източници, цитирани от Ройтерс, твърдят, че инцидентът е бил в газовия завод "Барзан" в Рас Лафан и се дължи на "оперативна грешка".
Взривът е предизвикал пожар, при който са ранени 54 души. Часове по-късно все още се издирват 18 души, съобщи БТА.
Рас Лафан е един от най-важните центрове за производство и износ на природен газ в света. Там се намират огромни терминали, рафинерии и пристанища, свързани с добива на газ от находището North Field - едно от най-големите газови находища на планетата.
Очаква се инцидентът в завода да повлияе на енергийните пазари, тъй като Катар е един от най-големите производители на природен газ в света. Страната беше спряла производството си заради затварянето на Ормузкия проток.
Според източници инцидентът е възникнал малко след отварянето на Ормузкия проток и възобновяването на работата в износния терминал. Мащабът на щетите още е неизвестен и не е ясно дали има загинали.
🚨🇶🇦 BIG BREKING: Emergency response underway in Qatar: 54 injured and 18 missing reported following an explosion at a gas facility in the Ras Laffan Industrial Zone. The Ministry of Interior is currently conducting search operations.#Qatar #RasLaffan pic.twitter.com/XNz7yummhn— Manakdeep Singh (@ManakdeepSingh) June 22, 2026