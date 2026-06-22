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Взрив в ключов терминал за природен газ в Катар, 54 ранени и 18 в неизвестност (Видео)

2024
Горящият терминал СНИМКА: Екс/Parodyjeffx

Силна експлозия разтърси катарския град Рас Лафан, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. 

Министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че взривът е причинен от "технически инцидент". Оттам не посочиха името на обекта, но източници, цитирани от Ройтерс, твърдят, че инцидентът е бил в газовия завод "Барзан" в Рас Лафан и се дължи на "оперативна грешка".

Взривът е предизвикал пожар, при който са ранени 54 души. Часове по-късно все още се издирват 18 души, съобщи БТА. 

Рас Лафан е един от най-важните центрове за производство и износ на природен газ в света. Там се намират огромни терминали, рафинерии и пристанища, свързани с добива на газ от находището North Field - едно от най-големите газови находища на планетата.

Очаква се инцидентът в завода да повлияе на енергийните пазари, тъй като Катар е един от най-големите производители на природен газ в света. Страната беше спряла производството си заради затварянето на Ормузкия проток. 

Според източници инцидентът е възникнал малко след отварянето на Ормузкия проток и възобновяването на работата в износния терминал. Мащабът на щетите още е неизвестен и не е ясно дали има загинали. 

Горящият терминал СНИМКА: Екс/Parodyjeffx

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